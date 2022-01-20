В Україні за добу зафіксували 18 479 нових випадків ковіду

За минулу добу, 19 січня, в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 2044 дитини та 492 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здороов'я.

Госпіталізовано за добу 2 151 особу. 131 пацієнт помер. Одужало – 4 446 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 799 382 особи, одужало – 3 571 782. Від ускладнень захворювання померли 98 843 людини.

Всього було здійснено 17 332 435 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 1409;

Вінницька область – 965;

Волинська область – 293;

Дніпропетровська область – 455;

Донецька область – 556;

Житомирська область – 820;

Закарпатська область – 482;

Запорізька область – 230;

Івано-Франківська область – 2777;

Київська область – 534;

Кіровоградська область – 96;

Луганська область – 237;

Львівська область – 1440;

Миколаївська область – 216;

Одеська область – 944;

Полтавська область – 679;

Рівненська область – 669;

Сумська область – 1137;

Тернопільська область – 1145;

Харківська область – 931;

Херсонська область – 191;

Хмельницька область – 768;

Черкаська область – 405;

Чернівецька область – 694;

Чернігівська область – 406.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за добу 74 759 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу - 32 338, додаткову - 518 людей, бустерну - 14 927.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людина, з них отримали першу дозу – 15 080 099 людей, отримали дві дози – 14 375 825 людей, отримали додаткову дозу – 11 205 людей, бустерну дозу – 146 105 людей. Загалом проведено 29 613 234 щеплення.

Нагадаємо, у вівторок, 18 січня, в Україні підтвердили 12 815 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це був найвищий добовий показник із 3 грудня. Тоді в Україні зафіксували 13 206 випадків ковіду.