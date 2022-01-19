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Прикарпаття наближається до “червоної” зони карантину, – Ляшко

"Помаранчевими" зараз є 5 областей.

Прикарпаття наближається до “червоної” зони карантину, – Ляшко
Фото: Lb.ua

Івано-Франківська область наблизилася до “червоної” зони адаптивного карантину через поширення коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу “Рада”, пише Укрінформ.

"Прогнозуємо збільшення (кількості випадків захворювання на ковід, – ред.). Сьогодні ми бачимо найбільше збільшення кількості випадків саме в Івано-Франківській області, вона однією з перших наблизилася до червоного рівня епіднебезпеки”, – сказав Ляшко.

Додамо, станом на 19 січня 5 областей перебувають у “помаранчевій” зоні: Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська та Чернівецька. Всі інші області та Київ – “’жовті”.

На Прикарпатті рівень захворюваності становить 628 на 100 тисяч осіб, коефіцієнт виникнення випадків інфікування – 29,2% (встановлений показник – не більше 20%), а динаміка рівня госпіталізацій – 92,9% (показник – не більше 50%).

Нагадаємо, з 6 грудня 2021 року в Україні діють нові правила у "жовтому" рівні епіднебезпеки. Відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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