Кабмін скоротив термін дії COVID-сертифікатів до 9 місяців

Кабінет міністрів скоротив термін дії сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, з одного року до дев'яти місяців (270 днів).

Таке рішення уряд ухвалив на своєму засіданні в середу, 19 січня.

"Даний проєкт постанови регулює питання видачі сертифікатів після проведення бустерної дози вакцинації і плюс - скорочує термін дії сертифікати після вакцинації з 365 днів до 270 днів, тобто дев'яти місяців", - пояснив суть рішення міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Поновити сертифікат на наступні дев'ять місяців можна, отримавши бустерну дозу вакцини.

У пояснювальній записці до проєкту постанови сказано, що це рішення пов'язане з аналогічними діями країн Європейського Союзу, які скорочують строк чинності COVID-сертифікатів до 270 днів.

Нагадаємо, що у січні 2022 року в Україні почалася бустерну вакцинацію всього дорослого населення, яке отримало дві дози вакцини. Бустер (ревакцинація) робиться через 6 місяців після первинного курсу.

Голова МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що третє щеплення необхідне у зв'язку зі стрімким поширенням більш заразного омікрон-варіанту коронавірусу. Воно дозволить посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму.