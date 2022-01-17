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МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації проти ковіду

Водночас у МОЗ нагадали про важливість проведення обов’язкових рутинних щеплень.

МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації проти ковіду
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19.

Про це йдеться у наказі МОЗ №64.

Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення.   Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Для вакцинованих від COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.

Водночас у МОЗ наголосили, що  вчасне проведення обов’язкових рутинних щеплень, передбачених Національним календарем, залишається важливим, адже захищає дитину від 10 небезпечних інфекційних хвороб.

До 12 років (включно) діти в Україні мають отримати щеплення:

  • від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації);
  • туберкульозу (1 доза, завершений курс);
  • кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс);
  • дифтерії, правця (5 доз);
  • кашлюка (4 дози, завершений курс);
  • поліомієліту (5 доз);
  • хіб-інфекція (3 дози, завершений курс).

У 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза), а у 16 – зробити щеплення від дифтерії та правця, яке буде потрібно повторювати кожні 10 років.

Нагадаємо, у довтні 2021 року МОЗ рекомендувало щепити дітей від 12 років від коронавірусної хвороби вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень.  Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС тощо.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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