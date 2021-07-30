МОЗ оприлюднило рекомендації щодо щеплення від ковіду дітей від 12 років

Їх щеплюватимуть вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Міністерство охорони здоров’я затвердило рекомендації щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років.

Згідно з повідомленням пресслужби відомства, дітей рекомендують щепити вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Цей препарат дозволено використовувати дітям віком від 12 років в Україні, якщо дитина:

має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації,

з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,

є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19,

приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря дитини.

Раніше в Ізраїлі дозволили щепити від COVID-19 дітей від 5 років із груп ризику.