МОЗ оприлюднило рекомендації щодо щеплення від ковіду дітей від 12 років

Міністерство охорони здоров’я затвердило рекомендації щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років.
Згідно з повідомленням пресслужби відомства, дітей рекомендують щепити вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Цей препарат дозволено використовувати дітям віком від 12 років в Україні, якщо дитина:
- має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації,
- з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,
- виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,
- є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19,
- приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.
Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря дитини.
Раніше в Ізраїлі дозволили щепити від COVID-19 дітей від 5 років із груп ризику.