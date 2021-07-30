МОЗ: за місяць до початку навчального року вакциновано 51% освітян

Поріг для роботи шкіл у "жовтій" і "червоній" зонах - 80%.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що за місяць до початку навчального року в Україні вакцинували від ковіду вже 51% освітян.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін, коментуючи встановлену урядом вимогу, за якої школи в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах зможуть працювати, тільки якщо матимуть 80% щепленого персоналу.

"Зараз 51 відсоток освітян вже вакциновано, і ті, хто не вакцинувався, переважно не відмовлялися, а люди перебували у відпустках, бо це літо. Маємо надію, що ці 30 відсотків, які потрібні для відкриття шкіл, устигнуть вакцинувати за серпень і ми зможемо відкривати всі школи 1 вересня", - сказав він.

Кузін пояснив, що цей поріг встановили для захисту самих освітян. В інших країнах спалахи дельта-штаму коронавірусу в школах відбувалися в основному саме серед персоналу, а не учнів.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ порадили уникати закриття шкіл під час пандемії коронавірусу, оскільки дистанційне навчання шкідливо впливає на якість освіти, соціальний і психічний добробут дітей і молоді.

Тому в оновлених рекомендаціях у першу чергу йдеться про необхідність тестування школярів на коронавірус за допомогою ПЛР-тестів чи швидких тестів на антиген.

Закриття шкіл слід розглядати лише як винятковий захід, лише у разі великих спалахів або неможливості контролювати епідемію будь-якими іншими заходами.