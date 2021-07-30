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За добу в Україні зробили 150 тисяч щеплень від ковіду

Повністю вакциновані менше 5% населення вільної території.

За добу в Україні зробили 150 тисяч щеплень від ковіду
Фото: EPA/UPG

У четвер, 29 липня, в Україні було вакциновано від коронавірусної хвороби COVID-19 понад 150 тисяч осіб.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, першу дозу отримали 87 014 людей, другу - 63 239.

Загалом першу дозу отримали 3,44 млн українців (приблизно 8,3% населення), другу - 1,94 млн (приблизно 4,7% населення).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський недавно заявив, що до вересня Україна має вийти на темпи 200-250 тисяч щеплень на добу.

Проблем з наявністю вакцин в Україні поки що немає. До кінця року держава очікує отримати 34 млн доз, в тому числі 18,54 млн доз Pfizer/BioNTech.

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