За добу в Україні зробили 150 тисяч щеплень від ковіду

У четвер, 29 липня, в Україні було вакциновано від коронавірусної хвороби COVID-19 понад 150 тисяч осіб.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, першу дозу отримали 87 014 людей, другу - 63 239.

Загалом першу дозу отримали 3,44 млн українців (приблизно 8,3% населення), другу - 1,94 млн (приблизно 4,7% населення).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський недавно заявив, що до вересня Україна має вийти на темпи 200-250 тисяч щеплень на добу.

Проблем з наявністю вакцин в Україні поки що немає. До кінця року держава очікує отримати 34 млн доз, в тому числі 18,54 млн доз Pfizer/BioNTech.