На Луганщині під службовим авто СБУ виявили саморобну бомбу, - поліція

З-під машини вилучено сумку з невідомим пристроєм. Загрози для громадян немає.

На Луганщині правоохоронці перевіряють повідомлення про виявлення ймовірно вибухового пристрою.

Як інформує пресслужба обласної поліції, сьогодні о 14:22 до чергової частини Сєвєродонецької поліції надійшло повідомлення від чергового 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях про те, що під одним зі службових автомобілів вони виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм.

"Негайно на місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції, патрульні поліцейські та керівництво ГУНП і відділу поліції. Була проведена евакуація працівників з адміністративного будинку управління, територія навколо місця події оточена працівниками поліції, які забезпечують публічну безпеку", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що під час заїзду службової автівки на територію управління СБУ в ході обов’язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони було виявлено підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля, з якого стирчать кілька дротів різного кольору.

Наразі вибухотехніками відпрацьовується місце події, з-під машини вилучено сумку з невідомим пристроєм.

Співробітниками поліції проводяться усі невідкладні заходи. Загрози для громадян немає, зазначають у поліції.

Нагадаємо, сьогодні в Києві та Одесі вибухнули поштомати у супермаркетах.