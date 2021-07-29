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На Луганщині під службовим авто СБУ виявили саморобну бомбу, - поліція

З-під машини вилучено сумку з невідомим пристроєм. Загрози для громадян немає.

На Луганщині під службовим авто СБУ виявили саморобну бомбу, - поліція
Фото: facebook.com/policeLG

На Луганщині правоохоронці перевіряють повідомлення про виявлення ймовірно вибухового пристрою.

Як інформує пресслужба обласної поліції, сьогодні о 14:22 до чергової частини Сєвєродонецької поліції надійшло повідомлення від чергового 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях про те, що під одним зі службових автомобілів вони виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм.

"Негайно на місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції, патрульні поліцейські та керівництво ГУНП і відділу поліції. Була проведена евакуація працівників з адміністративного будинку управління, територія навколо місця події оточена працівниками поліції, які забезпечують публічну безпеку", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що під час заїзду службової автівки на територію управління СБУ в ході обов’язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони було виявлено підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля, з якого стирчать кілька дротів різного кольору.

Наразі вибухотехніками відпрацьовується місце події, з-під машини вилучено сумку з невідомим пристроєм.

Співробітниками поліції проводяться усі невідкладні заходи. Загрози для громадян немає, зазначають у поліції.

Нагадаємо, сьогодні в Києві та Одесі вибухнули поштомати у супермаркетах.

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