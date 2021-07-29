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Поліція встановила громадянство загиблих в авіакатастрофі на Прикарпатті

Троє 20-річних іноземців замовили екскурсійний політ у приватного підприємця з Коломиї.

Поліція встановила громадянство загиблих в авіакатастрофі на Прикарпатті

Правоохоронці встановили громадянство загиблих внаслідок падіння легкомоторного літака в Івано-Франківській області. Їхні тіла направлені на судово-медичну експертизу.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили осіб загиблих: 60-річний пілот, мешканець Коломийського району, і троє 20-річних пасажирів-іноземців (двоє - громадяни США, ще один - Великої Британії)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, іноземці замовили екскурсійний політ у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком.

На місці події фахівці Національного бюро з цивільної авіації наразі проводять додатковий огляд.

Нагадаємо, легкомоторний спортивний літак 28 липня впав на приватний житловий будинок у селі Шепарівці Коломийського району і загорівся. В авіакатастрофі загинув професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї Ігор Табанюк та троє іноземців, які перебували в літаку.

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