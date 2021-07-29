В Україні вибухнув другий за день поштомат – тепер у Одесі

Одеські правоохоронці розслідують обставини пошкодження майна в поштовому відділенні на Миколаївській дорозі. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, вранці до правоохоронців звернулися представники пошти із заявою про те, що виявили пошкоджені дверцята скриньки для зберігання посилок.

Під час обстеження об’єкта вибухотехніки встановили, що в одній зі скриньок поштомата спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Залишки від саморобного пристрою були направлені на експертизу. Зараз поліцейські встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетними.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Думская, НП сталася сьогодні вранці в районі одеської Лузановки у поштоматі "Нової пошти", який примикає до супермаркету "АТБ".

Фото: Думская

Нагадаємо, що аналогічний інцидент стався сьогодні в Києві - вибухнув поштомат "Нової пошти", встановлений в приміщенні одного з торгових центрів. Причиною також став саморобний пристрій.