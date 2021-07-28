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Україна запускає автобуси між КПВВ та лінією розмежування на Донбасі та в Криму

Автобусне перевезення відбуватиметься в межах підконтрольної уряду території України від КПВВ до лінії дотику та у зворотному напрямку.

Україна запускає автобуси між КПВВ та лінією розмежування на Донбасі та в Криму
Фото: genichesk.ipc.org.ua

Мінреінтеграції запускає безкоштовні автобуси між КПВВ та лінією розмежування з окупованими територіями Донбасу та Криму. Скористатися ними зможуть громадяни, які перетинають лінію дотику без транспортного засобу.

Відповідний проєкт постанови схвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу, передає пресслужба міністерства.

У міністерстві нагадали, що з початком російської агресії проти України у 2014 році на лінії дотику в Донецькій та Луганській областях та на адмінмежі з Кримом було встановлено КПВВ. Втім досі не вирішеною залишається проблема організації переміщення громадян, які перетинають лінію дотику та адмінмежу без транспортного засобу. Йдеться, зокрема, про жінок з дітьми, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

"Документ, який було прийнято сьогодні на засіданні Уряду, дозволить забезпечити нашим громадянам, які прибувають з тимчасово окупованих територій України не автівкою, нормальне пересування до КПВВ. Ця послуга абсолютно безкоштовна", - сказав генеральний директор Директорату реінтеграції та гуманітарного розмінування Денис Тацій.

Автобусне перевезення відбуватиметься в межах підконтрольної Уряду території України від КПВВ до лінії дотику та у зворотному напрямку.

Забезпечувати автобусне перевезення буде державне підприємство "Реінтеграція та відновлення", яке належить до сфери управління Мінреінтеграції.

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