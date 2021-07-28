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​Поліція прийшла з обшуком в київське КП "Плесо"

Справа стосується підрядників підприємства.

​Поліція прийшла з обшуком в київське КП "Плесо"
Фото: КП "Плесо"

Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції у середу, 28 липня, влаштували обшуки у КП "Плесо" у зв'язку з розслідуванням діяльності підрядних організацій.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального впровадження від 1 серпня 2019 року. Метою обшуку є виявлення та вилучення документації, що стосується підрядних організацій, які виконували роботи з розчистки та благоустрою об’єктів.

На підприємстві заявили, що надали правоохоронцям всі наявні документи і сприяють розслідуванню.

"Плесо" займається благоустроєм, охороною, утриманням та експлуатацією внутрішніх водойм Києва і земель водного фонду.

Нагадаємо, що з весни 2021 року правоохоронні органи регулярно проводять обшуки та слідчі дії на різних комунальних підприємствах та у відомствах КМДА.

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