Фонд Ріната Ахметова в рамках проєкту Музей «Голоси Мирних» продовжує надавати психологічну допомогу людям, у життя яких втрутився конфлікт на Донбасі. Це унікальний для України проєкт і аналогів йому в країні немає.

"Музей «Голоси Мирних» – це перший і найбільший в Україні архів свідчень мирних жителів Донбасу, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході країни. Кожна історія, розказана від першої особи, говорить голосами наших співвітчизників – болем тих, хто був змушений ховати від бомбардувань і обстрілів своїх дітей і людей похилого віку, кому довелося втікати, залишаючи рідні домівки, стаючи вимушеними переселенцями. Для Фонду Ріната Ахметова важливо задокументувати і зберегти кожну історію, щоб подібні людські трагедії ніколи не повторювалися, в ім'я кращого майбутнього, в ім'я миру. Сьогодні в онлайн-Музеї «Голоси Мирних» зберігається понад 2 тисячі історій, мета Фонду до 2025 року – зібрати 100 тисяч. Місія Фонду Ріната Ахметова – надавати допомогу там, де її найбільше потребують, протягувати руку тим, для чиїх доль це вкрай важливо, здійснювати системну боротьбу з системними проблемами. Це та масштабна робота, яку Фонд здійснював протягом 15 років і яку буде здійснювати заради майбутнього", – розповіла Юлія Єршова, директорка Департаменту комунікацій Фонду.

Вона зазначила, що в зборі історій для Музею беруть участь психологи, які допомагають людям впоратися з травмою війни. З 2014 року психологічну підтримку Фонду отримали понад 60 000 жителів сходу країни різного віку. Однією із експертів проєкту стала Катерина Вепро.

"На сьогоднішній день ми надаємо психологічну допомогу мирним жителям, які проживають на лінії розмежування, та переселенцям. Працюємо виключно в онлайн-форматі, тому що люди знаходяться в різних містах. У нас є групова терапія та індивідуальні сесії. Коли записуються історії Мирних, людям пропонується психологічна допомога, і більшість цим користуються, записуються на індивідуальні сесії, де вони можуть озвучити свою проблему, яка їх зараз турбує. Основне завдання: знизити ступінь тривоги, яка є на цей час у мирних жителів Донбасу. Ми даємо їм певні техніки швидкої допомоги для того, щоб їм було легше справлятися з травмуючими подіями, зі стресом. Є люди, у яких немає можливості працювати в онлайні, і тоді ми проводимо такі сесії в індивідуальному телефонному режимі", – розповіла Катерина Вепро.

За її словами, на теперішній час так чи інакше всі жителі Донбасу зіткнулися з такою проблемою, як травма війни. Але з'явилася ще одна проблема, яка посилила цей стан, ‒ епідемія коронавірусу.

"На сьогоднішній день є така проблема, як ретравматізація пандемії. Тобто люди вже навчилися якимось чином житии в нових умовах ‒ і ось знову така масштабна травма, знову зміни життя, знову потрібно якось адаптуватися. І не в усіх вистачає на це ресурсів, тому багато хто зараз отримали ретравматізацію. Люди запитують, що їм робити, як виживати, як знаходити ресурс, як із цим справлятися", – зазначила психолог.

Якщо ваше життя торкнувся збройний конфлікт, ви можете звернутися за допомогою до психологів Фонду за телефоном гарячої лінії: 0800509001.

Ви також можете розповісти свою історію для Музею «Голоси Мирних». Перейдіть за посиланням https://civilvoicesmuseum.org/my-story і заповніть невелику анкету, або зателефонуйте на гарячу лінію за номером 0800509001. Зробіть свій внесок у збереження пам'яті.