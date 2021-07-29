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За добу в Україні зафіксували 846 нових випадків ковіду – найбільше з червня

Одужали – 510 осіб.

За добу в Україні зафіксували 846 нових випадків ковіду – найбільше з червня
Фото: Київрада

За минулу добу, 28 липня, в Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, - 60 дітей та 41 медпрацівник.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Госпіталізовано за добу 480 осіб, 25 пацієнтів померли від ускладнень. Одужали – 510 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 19 582 особи, методом ІФА – 7 962, експрестестами – 14 960 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 250 907 осіб, одужало – 2 185 849. Від ускладнень захворювання померли 52 916 людей. Всього було здійснено 11 341 529 ПЛР-тестувань

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

Минулого разу понад 800 випадків в Україні фіксували 25 червня (876). 

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, що медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації в столиці у зв’язку з проведенням хресної ходи, адже вчора було дуже багато вірян, у тому числі, з Росії. Вчора в лікарні помер один з шести пацієнтів, госпіталізованих із дельтою.

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