У київській лікарні помер один із шести пацієнтів, у якого підтвердили COVID штаму дельта

В Олександрівській лікарні Києва помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу дельта. Четверо із шести пацієнтів Олександрівської лікарні, у яких виявили дельту, нещодавно повернулися з Росії.

Про смерть пацієнта директорка медзакладу Людмила Антоненко повідомила в ефірі телеканалу "Київ".

Штам COVID-19 дельта підтвердили лабораторно. За словами медиків, хвороба при зараженні цим штамом має агресивніший і швидший перебіг. На 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.

Медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації в столиці у зв’язку з проведенням хресної ходи, адже вчора було дуже багато вірян, у тому числі, з Росії.

"Я думаю, буде дуже великий підйом захворюваності, тому що я хочу ще раз наголосити, що із хворих тестованих, які приїхали із Росії, всі вони позитивні на дельту. Тому якщо це ми спостерігаємо от таку ходу, то я думаю, що буде великий підйом захворюваності", - зазначила Людмила Антоненко.

Як повідомляли, вчора на хресну ходу УПЦ МП у Києві зібралися близько 55 тис. людей, переважно без масок.

Нагадаємо, що, за оцінками Національної академії наук, зараз Україна перебуває на нижньому плато захворюваності на COVID-19.

Захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму дельта.