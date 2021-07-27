​Пенсіонерка померла від правця в Запорізькій області

У Запорізькій області від правця померла 84-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я з посиланням на Запорізький обласний центр центру контролю та профілактики хвороб.

Жінка могла інфікуватися на власній дачі, бо мала на п'яті трофічну виразку.

На п’яту добу після цього зі скаргами на біль у горлі, дискомфорт і утруднення при ковтанні їжі вона звернулася до сімейного лікаря.

Лікар виявив неврологічну симптоматику, запідозрив гостре порушення мозкового кровообігу і направив жінку на дообстеження. Того самого дня її госпіталізували у тяжкому стані: були спазми жувальної мускулатури, порушення ковтання, тягучі болі потиличної мускулатури.

Увечері почалося наростання дихальної недостатності, жінку перевели на штучну вентиляцію легень.

Через два дні жінка померла.

Щеплення проти правця востаннє їй робили 1996 року.

Нагадаємо, що це другий випадок правця від початку місяця. На початку липня захворіла 7-річна дитина в Львівській області, якій зробили тільки одне щеплення, коли вона була немовлям, тоді як календар МОЗ передбачає п'ять доз до такого віку.

Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики правця необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим поновлювати щеплення від правця необхідно що 10 років.

Вакцина від правця та дифтерії безкоштовна.