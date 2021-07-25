На Львівщині підтвердили випадки ковіду штаму “Дельта”

У Львівській області підтвердили три випадки захворювання на коронавірус штаму “Дельта”.

Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Двоє хворих у межах інкубаційного періоду перебували у Великобританії і ще один – у Росії.

Усі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою.

Як повідомив директор департаменту Орест Чемерис, раніше на дослідження до Центру громадського здоров’я м. Києва раніше направили 6 тестів ПЛР з Львівщини з підозрою на наявність “Дельти”. Відтак, у трьох з них підтвердили наявність штаму.

Виконуюча обов’язки генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко зазначила, що двічі вакциновані люди на 80% захищені від важкого перебігу ковіду, викликаного "Дельтою".

Нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні у червні. Його виявили у жінки та дитини, які повернулися з Росії.

Цей штам агресивніший за бета ("південно-африканський") чи альфа ("британський") та виражається надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. Він в 1,6 раза заразніший, ніж штам альфа ("британський"), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

Дослідження показали, що дві дози вакцини компаній Pfizer та AstraZeneca ефективні проти штаму коронавірусу дельта так само, як і проти попереднього домінантного штаму альфа.