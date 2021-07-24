В Україні зафіксовано 745 нових випадків ковіду

За п'ятницю, 23 липня в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

Летальних випадків – 24.

Госпіталізовано 395 осіб і одужало 394 особи.

Статистика у регіонах:

За добу протестовано методом ПЛР 39 142 особи, методом ІФА – 7 326 і експрес-тестами – 13 235.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 248 164 особи, одужало – 2 184 036, летальних випадків – 52 835 і проведено 11 258 394 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що через новий дельта-варіант коронавірусу в Україні знову доведеться вводити локдауни.