Київ очікує нову хвилю ковіду у серпні

Міська влада Києва очікує нову хвилю коронавірусної хвороби вже у серпні.

Про це в ефірі "Україна 24" сказав начальник міського управління Держпродспоживслужби Олег Рубан, коментуючи виявлення перших випадків штаму дельта в Києві.

"Сьогодні місто за дорученням мера готується до третьої хвилі, підйому пандемічної захворюваності, яка за прогнозами буде на кінець серпня, тому що люди повернуться з відпусток. Прогнозовано підйом захворюваності буде реєструватися на кінець серпня, вересень, жовтень", - сказав він.

Рубан підкреслив, що єдиним реальним захистом від дельта-штаму, який вражає всі верства населення включно з дітьми, є лише вакцинація.

Нагадаємо, що, за оцінками Національної академії наук, зараз Україна знаходиться на нижньому плато захворюваності на COVID-19.

Захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму дельта.