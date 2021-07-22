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В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків COVID-19 штаму дельта

Наразі чекають підтвердження з Київського міського лабцентру МОЗ.

В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків COVID-19 штаму дельта
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

В Олександрівській лікарні м. Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків COVID-19 штаму дельта. Дослідження проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам.

Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України, повідомляє пресслужба Департаменту охорони здоров’я міста Києва.

Директорка департаменту Валентина Гінзбург розповіла, що люди, в яких виявлено дельту, різного віку - від 21 до 73 років.

За її словами, наразі про штам дельта українські лікарі знають більше не з практики, а із досвіду іноземних колег. Так, дельта відрізняється високим рівнем контагіозності (заразливістю), коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим протіканням.

Валентина Гінзбург наголосила, що кожна зареєстрована в Україні вакцина з великою вірогідністю захистить від смерті.

"Вакцинуйтеся! Зробіть це заради себе та близьких, які будуть потерпати від того, що Ви страждаєте від хвороби, або взагалі не зможете з нею впоратися, незважаючи на всі зусилля лікарів!" - закликала вона.

Нагадаємо, що в Росії перші випадки штаму дельта зафіксували в середині травня, а в середині червня він уже став домінуючим і призвів до сильного спалаху COVID-19.

В Україні перші випадки зафіксували в третій декаді червня.

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