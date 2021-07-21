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В Україні за добу зафіксували 655 нових випадків ковіду

13 пацієнтів померли, одужали - 577.

В Україні за добу зафіксували 655 нових випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 20 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 37 дітей та 18 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 508 осіб, 13 пацієнтів померли. Одужали 577 осіб. Протестовано за добу: методом ПЛР – 18 151 особу, методом ІФА – 9 082 осіб, експрестестами – 16 270 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 245 930 осіб, одужало – 2 182 502. Від ускладнень захворювання померли 52 769 осіб. Всього було здійснено 11 200 678 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоров'я оголосило про відкриття п'ятого етапу вакцинації від коронавірусу. Записатися на щеплення можна за допомогою "Дії" та сервісу helsi.me. Докладно про це, а також про самі вакцини, читайте в матеріалі LB.ua "Де, як і чим можна вакцинуватися зараз".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ не виключає ймовірність запровадження локдауну восени, однак наразі робить все, щоб уникнути посилення карантину. Він закликав українців вакцинуватися.

Раніше про підготовку до третьої хвилі ковіду також заявила Кийвська влада. "Зважаючи на ситуацію із захворюваністю у світі і, зокрема, в сусідніх країнах, Київ уже ухвалює необхідні управлінські рішення. Наразі – період відпусток, і українці подорожують як всередині країни, так і за кордон. Звісно, що під час подорожей ризик заразитися збільшується. До того ж, інфекціоністи говорять про високу контагіозність нового штаму вірусу", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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