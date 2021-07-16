Київ почав готуватися до третьої хвилі ковіду після сезону відпусток, - КМДА

Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії коронавірусу СOVID-19.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У протоколі №10 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що відбулося під головуванням першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, йдеться про необхідність опрацювати питання збільшення кількості реаніматологічних ліжок у столичних лікарнях.

"Зважаючи на ситуацію із захворюваністю у світі і, зокрема, в сусідніх країнах, Київ уже ухвалює необхідні управлінські рішення. Наразі – період відпусток, і українці подорожують як всередині країни, так і закордон. Звісно, що під час подорожей ризик заразитися збільшується. До того ж, інфекціоністи говорять про високу контагіозність нового штаму вірусу. Тому сьогодні ми вже готуємо госпітальні бази для прийому хворих на коронавірусну хворобу. Підготовка, у першу чергу, передбачає забезпечення киснем медичних ліжок, засобами захисту - медичного персоналу, медикаментами - пацієнтів", - зазначив Поворозник.

Згідно з протоколом, керівники лікарень міста мають підготувати медзаклади для прийому хворих. Зокрема, - забезпечити підключення ліжок до кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Окрім того, міська влада направить звернення до керівників підприємств, установ та організацій щодо складання та направлення в КМДА списків працівників, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті у разі запровадження посилених карантинних обмежень.

"Цього разу ми плануємо запровадити електронні перепустки. Таким чином ми персоналізуємо перепустки, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури", - зазначив Поворозник.

Він нагадав, що в столиці триває вакцинація та закликав містян записатися на щеплення у зручний час за допомогою системи helsi.me.

"Щоденно працює Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі МВЦ. У вихідні працює 21 міні-вакцинальний пункт, де щепитися зручніше з огляду на територіальну доступність. Вакцинуватися також можна в одному зі 117 пунктів щеплення, які створені на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Крім того, у Києві працюють 53 мобільні бригади, які імунізують колективи, у штаті яких понад 50 осіб", - додав Поворозник.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що світ перебуває на ранніх стадіях нової хвилі коронавірусної хвороби.

14 липня в Україні вперше за кілька місяців кількість нових випадків COVID-19 перевищила число тих, хто вилікувався. Поки що число заражень не перевищує тисячі на добу, але і в Національній академії наук, і в Київській школі економіки прогнозують нову хвилю ковіду ще до кінця літа.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ не виключає ймовірність запровадження локдауну восени, однак наразі робить все, щоб уникнути посилення карантину. Він закликав українців вакцинуватися.

Посилений режим карантину передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної. Також передбачається заборона роботи закладів харчування - кафе, ресторанів та барів - крім на виніс і на доставку. Заборонено приймати відвідувачів у закладах культури. Робота транспорта також має буди обмежена - або за спеціальними перепустками, або - з обмеженням місць для пасажирів.

У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу в часи карантину. Він передбачає виплату 8000 гривень застрахованим особам, які втратили частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.