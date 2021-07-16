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​МОЗ планує запустити вакцинацію в аптеках

Остаточного рішення поки що немає.

​МОЗ планує запустити вакцинацію в аптеках
У США з весни роблять щеплення в аптеках
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я планує запустити вакцинацію від коронавірусу в аптеках.

Про це розповів генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Роман Родина в ефірі телеканалу "Дом".

"Зараз ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках. Тут остаточного рішення поки немає, але опрацьовуються саме нормативні моменти, яким чином це можна дозволити, щоб можна було вакцинуватися навіть в аптеках. Тим більше, у нас буде сезон грипу, і вакцинація від грипу також буде актуальна восени", - пояснив він.

Загалом в Україні, за його словами, працюють близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.

Нагадаємо, що перше щеплення від ковіду в Україні зробили 24 лютого.

Відтоді щеплення отримали 2,5 млн людей, з них майже 1,4 млн повністю імунізовані двома дозами вакцини.

За останню добу в Україні зробили рекордну кількість щеплень - понад 117 тисяч.

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