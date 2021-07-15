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МОЗ дозволило зберігати вакцину Pfizer протягом місяця, замість 5 днів

Вимоги до зберігання змінено на прохання виробника.

МОЗ дозволило зберігати вакцину Pfizer протягом місяця, замість 5 днів
Фото: kyivcity.gov.ua

В Україні змінили вимоги до зберігання вакцини проти коронавірусної недуги Comirnaty/Pfizer-BioNTech на прохання виробника. Замість п’яти днів нерозбавлений препарат тепер можна зберігати протягом місяця, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Відповідний лист від компанії Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга вакцини Comirnaty МОЗ отримало 24 червня 2021 року.

"МОЗ розглянуло прохання компанії та дозволило після розморожування зберігати нерозведену вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech за температури від +2°C до +8°C протягом 31 дня, замість 5 днів, як було раніше", - сказано в повідомленні.

У МОЗ додали, що ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає після 30 квітня 2021 року.

Відповідні зміни набрали чинності згідно з наказом МОЗ України від 09.06.2021 № 1163 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів".

Інструкція до нових партій вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech вже містить оновлені вимоги до температури зберігання.

"Тож відповідно до рекомендацій виробника вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech можна безпечно зберігати в пунктах щеплень у звичайних холодильниках, при температурі від +2°C до + 8°C, протягом одного місяця", - зазначають у міністерстві.

Компанія звернулася до регуляторів після серії нових досліджень. Змінили вимоги до зберігання вакцини також Європейське агентство з лікарських засобів, Управління з продовольства і медикаментів США, Агентство з регулювання лікарських засобів Великобританії і відповідні органи інших країн.

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