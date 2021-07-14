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У НАН спрогнозували зменшення захворюваності на ковід до кінця липня

За два останні тижні захворюваність упала на 23%.

У НАН спрогнозували зменшення захворюваності на ковід до кінця липня
Фото: kyivcity.gov.ua

Вчені Національної академії наук прогнозують, що найближчі два тижні захворюваність на коронавірус в Україні буде знижуватися.

Згідно з прогнозом, у період з 14 по 20 липня кількість нових випадків COVID-19 в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижчою.

"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнює 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 року і 442 - протягом тижня 21-27 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас у НАН констатують, що середня кількість нових виявлень ковіду в Україні зменшилася до 476 осіб на день (за два тижні зменшилася на 23%), середня кількість летальних випадків дорівнює 19 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Також вчені вважають, що приріст нових випадків припинить скорочуватися вже через два тижні.

"Певну стурбованість викликає стрімке падіння середнього віку хворих і померлих. Такий демографічний зсув може вказувати на майбутнє зростання захворюваності", - зазначають у НАН.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Київської школи економіки смертність від ковіду в Україні до вересня може досягти 54-70 тисяч.

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