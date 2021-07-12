Німеччина передасть Україні 1,5 мільйона вакцин від коронавірусу

Вона зауважила, що це лише перший крок.

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина передасть Україні півтора мільйона вакцин від COVID-19.

Про це вона заявила на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні, повідомляє “Укрінформ”.

"Я рада, що ми можемо в боротьбі з пандемією COVID-19 пообіцяти сьогодні Україні 1,5 млн доз вакцини. Це перший крок", - заявила Меркель.

Зазначається, що два лідери провели коротку бесіду до зустрічі з пресою, після чого перемовини будуть продовжені за вечерею. На порядку денному - реформи в Україні, поступ Мінського процесу, транзит газу у контексті проєкту "Північний потік- 2".

Нагадаємо, в неділю, 11 липня, Зеленський полетів у Німеччину з дводенним робочим візитом.

Там він зустрівся з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. З ним Зеленський обговорив прогрес у втіленні реформ в Україні.

Запланована також зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом. Він є кандидатом на посаду канцлера Німеччини від ХДС.