В Україні за добу 174 людини захворіли на ковід, щеплення отримали 26 356 осіб

У неділю, 11 липня, в Україні зафіксовано 174 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 16 дітей та 1 медпрацівник.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу госпіталізовано 266 пацієнтів, подолали хворобу 236 осіб, зафіксовано 7 пов’язаних із ковідом летальних випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстрована у м. Києві (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 241 217 людей, одужали від коронавірусу 2 177 529 осіб, від ускладнень захворювання померли 52 604 пацієнти.

Протягом неділі в Україні 26 356 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 13 390 людей, повністю імунізовані 12 966 людей.

Протягом доби працювали 108 мобільних бригад, 182 пункти щеплення і 140 центрів вакцинації.

Станом на 11 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 792 306 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них одну дозу отримали 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 489 332 щеплення.

Як повідомляли, в суботу, 10 липня, в Україні було зафіксовано 290 нових випадків ковіду, одужало 374 особи.