Європейський регулятор повідомив про можливий зв'язок між запаленням серця і мРНК-вакцинами від ковіду

Європейське агентство з лікарських засобів заявило про можливий зв'язок між рідкісними випадками запалення серця та вакцинами проти ковіду від Pfizer і Moderna, а також порадило людям з історією хвороб крові уникати вакцинації препаратом J&J. Про це пише Reuters.

Комітет з безпеки EMA заявив, що серцеві захворювання, міокардит і перикардит слід зазначити як можливі побічні ефекти двох мРНК-вакцин.

За даними агентства, такі випадки в основному виникали протягом 14 днів після вакцинації, частіше після другої дози в молодих чоловіків. Це узгоджується з висновками представників охорони здоров'я США, оприлюдненими минулого місяця.

У EMA також рекомендують людям з хворобою Кларксона, яка вражає капіляри, не вакцинуватися однодозовим препаратом J&J.

Нагадаємо, що органи охорони здоров'я США планують оновити офіційну інструкцію до застосування м-РНК вакцин від коронавірусу Moderna і Pfizer для підлітків і молодих людей після виявлення можливого зв'язку з рідкісними випадками запалення серця.

Мова йшла про більш ніж 320 випадків міокардиту (запалення серцевого м'яза) і перикардиту (запалення зовнішньої оболонки серця) у вакцинованих віком до 30 років. Із 323 осіб 309 були госпіталізовані. Про летальні випадки не повідомлялося.

Медики наголошували, що ризики отримати такий побічний ефект все рівно нижчі від ризиків при коронавірусі.