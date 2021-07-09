Pfizer просить регуляторів дозволити третю дозу щеплення від ковіду як ревакцинацію

Регулятори поки що чекають на достатнє наукове обґрунтування необхідності бустерних доз.

Pfizer планує офіційно звернутися до регуляторних органів у США з проханням дозволити третю дозу щеплення від коронавірусу як ревакцинацію. Про це пише The Guardian.

Підставою стали ризик повторного зараження через шість місяців після вакцинації та поширення штаму "дельта".

Головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен повідомив, що фармацевтична компанія спільно з німецьким партнером BioNTech почали розробку версії вакцини спеціально проти штаму "дельта". Однак компанії не вважають, що нинішню вакцину потрібно буде заміняти.

Тим часом регуляторні органи, Управління контролю за продуктами і ліками (FDA) та Центр контролю і профілактики захворювань (CDC), оголосили, що "готові до бустерних (третіх, додаткових. - Ред.) доз, коли наука покаже, що вони необхідні".

Долстен заявив, що нещодавнє повідомлення про зниження ефективності вакцини в Ізраїлі пов'язане в основному з інфекцією в людей, які були вакциновані в січні-лютому.

"Вакцина Pfizer дуже ефективна проти варіанта "дельта". Але через шість місяців антитіла слабшають", - заявив Долстен.

За його словами, навіть за умови зниження рівня антитіл вакцина на 95% захищає від розвитку тяжкої форми захворювання.

Він також зазначив, що дослідження компанії довели, що третя, бустерна доза генерує рівень антитіл, "у 5-10 разів вищий", ніж після другої дози. Декілька країн Європи вже звернулися до Pfizer з проханням обговорити додаткові дози.

На думку Долстена, насамперед щепити третіми дозами потрібно літніх людей.

В Україні Pfizer поки що щеплять осіб віком від 60 років, а також робочі колективи. Утім у МОЗ обіцяють, що скоро ця вакцина буде доступною в центрах масової вакцинації. Чим ви можете щепитися вже зараз - читайте в матеріалі LB.ua.