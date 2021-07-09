В Україні за добу зафіксували 655 нових випадків ковіду

За минулу добу, 8 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 31 дитина та 37 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу методом ПЛР протестовано 18 341 особу, методом ІФА – 7 954 особи, експрес-тестами - 15 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 240 246 людей, одужало - 2 176 110. Від ускладнень захворювання померли 52 572 людини.

Всього було проведено 11 001 742 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я не думає, що четверта хвиля коронавірусної хвороби буде катастрофічною. Завдяки тому, що частина людей уже перехворіла і має імунітет, а частина була чи ще буде вакцинована, наступний спалах має бути нижчим, ніж попередні.