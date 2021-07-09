В Україні за добу зафіксували 655 нових випадків ковіду

За минулу добу, 8 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 31 дитина та 37 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу методом ПЛР протестовано 18 341 особу, методом ІФА – 7 954 особи, експрес-тестами - 15 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 240 246 людей, одужало - 2 176 110. Від ускладнень захворювання померли 52 572 людини.
Всього було проведено 11 001 742 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я не думає, що четверта хвиля коронавірусної хвороби буде катастрофічною. Завдяки тому, що частина людей уже перехворіла і має імунітет, а частина була чи ще буде вакцинована, наступний спалах має бути нижчим, ніж попередні.