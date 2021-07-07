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В Україні працює близько 200 центрів вакцинації від коронавірусу

Щеплення у них роблять тим, хто записався до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр МОЗу. 

В Україні працює близько 200 центрів вакцинації від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Станом на 7 липня в Україні працюють 197 центрів масової вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я України.

Зазначається, що центри вакцинації працюють в спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках та в медичних установах. 

Щеплення у цих центрах здійснюють тим, хто записався до листа очікування через «Дію» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Пріоритет надається літнім людям. Щеплення роблять мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Наразі центри вакцинації вже є в усіх регіонах України. Найбільше їх у Києві — 22, у Дніпропетровській області — 20, у Львівській та Вінницькій областях — по 15 центрів. Найменше — у Тернопільській, Івано-Франківській та в Миколаївській — по 1.

"Міністерство охорони здоров’я закликає інші міста в цих регіонах наслідувати їхній приклад та обіцяє забезпечити такі центри вакцинами та персоналом, який пройшов тренінг зі щеплення проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Перелік, дати та час роботи центрів масової вакцинації постійно оновлюються. Перевірити режим роботи центрів можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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