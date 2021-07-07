В Україні зробили більш ніж 3 млн щеплень проти ковіду

Вакцинація дітей від ковіду вже відбувається в Румунії

В Україні з початку кампанії вакцинації зробили 3 092 168 щеплень, при цьому повністю імунізовані та отримали 2 дози - 955 607 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Всього щеплення отримали 2 136 563 людини.

За минулу добу, 6 липня, було вакциновано 93 554 людини. Одну дозу отримали 36 023, а повністю імунізовані - 57 531.

Протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1 287 пунктів щеплення та 27 центрів вакцинації.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, вакцинуватися від коронавірусу на Київщині тепер можна щодня. З цією метою в області працюють центри масової вакцинації у семи містах.

Для отримання щеплення необхідно попередньо записатися в лист-очікування вакцинації проти COVID-19 через додаток "Дія" чи гарячу лінію МОЗ, а також у свого сімейного лікаря або в реєстратурі.