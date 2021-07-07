У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо Криму та Донбасу
Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо Криму та Донбасу
МЗС відреагувало на ухвалення ПА ОБСЄ резолюції щодо Криму та Донбасу
МЗС відреагувало на ухвалення ПА ОБСЄ резолюції щодо Криму та Донбасу
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні зробили більш ніж 3 млн щеплень проти ковіду

Повністю імунізовані 955 607 осіб.

В Україні зробили більш ніж 3 млн щеплень проти ковіду
Вакцинація дітей від ковіду вже відбувається в Румунії
Фото: EPA/UPG

В Україні з початку кампанії вакцинації зробили 3 092 168 щеплень, при цьому повністю імунізовані та отримали 2 дози - 955 607 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Всього щеплення отримали 2 136 563 людини.

За минулу добу, 6 липня, було вакциновано 93 554 людини. Одну дозу отримали 36 023, а повністю імунізовані - 57 531.

Протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1 287 пунктів щеплення та 27 центрів вакцинації.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, вакцинуватися від коронавірусу на Київщині тепер можна щодня. З цією метою в області працюють центри масової вакцинації у семи містах.

Для отримання щеплення необхідно попередньо записатися в лист-очікування вакцинації проти COVID-19 через додаток "Дія" чи гарячу лінію МОЗ, а також у свого сімейного лікаря або в реєстратурі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також