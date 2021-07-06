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США передадуть Україні частину вакцин через програму COVAX

США є найбільшим донором міжнародної програми COVAX.

США передадуть Україні частину вакцин через програму COVAX
Фото: twitter.com/UNICEF_UA

Україна отримає від США частину вакцин через програму COVAX, передача яких відбудеться в рамках планів США з придбання і транспортування 500 млн доз вакцин Pfizer і BioNTech.

Про це повідомила пресслужба американського посольства в Україні.

"Приблизно місяць тому президент (США Джозеф - ред.) Байден оголосив про плани США придбати 500 млн додаткових доз вакцин Pfizer BioNTech від COVID-19 для передачі їх COVAX - програмою, по якій ці вакцини розподіляються по всьому світу, включаючи Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що транспортування і зберігання за системою "холодного ланцюга" візьме на себе агентство USAID, розташоване і на території України.

"США є найбільшим донором міжнародної програми COVAX. Ми вже надали понад 4 мільярди доларів цією програмою на забезпечення вакцинами людей по всьому світу", - зазначає прес-служба відомства.

Разом з тим, уряд США планує продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами заради зменшення рівня заражень від коронавируса в світі.

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