Кулеба: поставки зброї з Німеччини до України є питанням принципу

Також має змінитися позиція Берліна щодо європейської перспективи та вступу України до НАТО.

Поставки зброї з Німеччини до України є питанням принципу, і українська сторона має намір домогтися таких поставок.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.

За його словами, під час візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини в липні лідери обох країн обговорять безпеку, нормандський формат, "Північний потік-2" та інвестиції.

"Ми розуміємо, що канцлер йде. Зараз точно не скажеш, якою буде політика Німеччини. Ми працюємо над тим, щоб по низці питань позиція Німеччини змінилася", - зазначив Кулеба.

Він додав, що також має змінитися позиція Берліна щодо європейської перспективи та вступу України до НАТО.

"Питання продажу зброї України, я вважаю, що це вже питання принципу. Ця поставка повинна відбутися, ми маємо цю стіну зламати", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, кандидати у канцлери ФРН від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет і від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не вважають за можливе набуття Україною найближчим часом членства в ЄС і НАТО.

Наприкінці квітня в німецьких ЗМІ з’явилась інформація, що Україна на тлі загострення ситуації на кордоні з Росією просила Німеччину надати їй летальну зброю. Київ, зокрема, просив допомогти боєголовками для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітніми гарматами GDM-008 Millennium і безпілотними підводними системами SeaCat і SeaFox, які виявляють і знешкоджують морські міни.

Інсайдери обох країн зазначили, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас був проти цього, а міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, з іншого боку, - була "відкритою". Водночас посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомляв, що ідею підтримав голова Комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Рьоттген.

У червні голова МЗС України Кулеба назвав рішення Німеччини не експортувати озброєння в Україні "слабким з політичної і моральної точки зору". Крім того, голова МЗС натякнув, що деякі країни відмовилися від постачання зброї в Україну винятково з політичних причин.