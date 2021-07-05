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Обрання президентом Франції Ле Пен - це катастрофа для Європи та України, - депутат від партії Макрона Персон

"Вона приречена на те, щоб займати екстремістську позицію".

Обрання президентом Франції Ле Пен - це катастрофа для Європи та України, - депутат від партії Макрона Персон
Президент Франції Еммануель Макрон зустрічається Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Якщо представниця радикального політичного крила Франції Марін Ле Пен переможе на майбутніх президентських виборах, це буде катастрофа для Франції, Європи та України.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявив депутат Національних зборів Франції, один із найближчих соратників президента Республіки Емманюеля Макрона П’єр Персон.

"Вибір Марін Ле Пен – це катастрофа для Франції особливо з огляду на перспективу зовнішньої політики, відносин із іншими європейськими країнами, зокрема й з Україною", – пояснює політик.

Разом з тим інший представник партії Макрона "Вперед, Республіко", секретар комісії із закордонних справ парламенту Франції Буон Тан, вважає, що обрання Ле Пен президентом нині є маловірогідним, адже вона "приречена на те, щоб займати екстремістську позицію". Водночас він наголошує: якщо ж Ле Пен стане президентом, "на Францію чекає такий самий неконструктивний період, який був за Дональда Трампа в США".

"Буде те саме, що було за часів Трампа: був неконструктивний період, коли певні речі загальмувалися або зупинилися, було провисання, але все таки це були дужки. Тепер же ми ідемо далі і розвиваємося. Навіть якщо раптом Марін Ле Пен буде обрана, то вона не зможе мати такий вплив і бути лідером думок, яким нині є Макрон у Європі", - пояснив Тан.

Раніше стало відомо, що Перший чесько-російський банк кредитував Марін Ле Пен та її партії. Сума виданого займу складала 9 мільйонів євро. У 2020 році Арбітражний суд Москви визнав банкрутом цю фінустанову.

Нагадаємо, Ле Пен раніше заявила, що має намір взяти участь в президентських виборах, які пройдуть у Франції у 2022 році.

4 липня Ле Пен переобрали очільницею правопопулістської французької партії "Національне об'єднання". У червні на виборах до регіональних рад (парламентів) Франції “Національне об’єднання” набрало менше голосів, ніж очікувалося.

В 2017 році європейський парламент позбавив Ле Пен депутатського імунітету у відповідь на запит судових органів Франції, які розслідували справу про наклеп.

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