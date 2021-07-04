У Польщі загинув 39-річний робітник з України

Чоловіка придавило гідравлічним домкратом під час робіт на залізничному мосту.

У Польщі під час робіт на залізничному мосту загинув 39-річний громадянин України, якого придавило гідравлічним домкратом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVP.INFO.

Трагедія сталася 3 липня у населеному містечку Вронкі Великопольського воєводства.

"Свідків опитують За попередніми оцінками, сталася аварія",- заявила речниця поліції в місті Шамотули Сандра Худа.

За її словами, поліцейські встановлюють причини та обставини трагедії.

Про цей випадок поінформовано Державну інспекцію праці. Справа перебуває під контролем місцевої прокуратури.

Як повідомляли, вчора біля м. Тарнув на півдні Польщі сталася ДТП, в якій постраждало четверо українців.