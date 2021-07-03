Екснардеп Онищенко повідомив про смерть своєї матері

Колишній депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко повідомив про смерть своєї матері, яка була фігуранткою його "газової справи".

Про це він написав у фейсбуці.

"Я втратив найближчу мені людину. Померла моя мама. Нехай душа її спочине з миром", - зазначив він.

Нагадаємо, Онищенку в Україні закидають створення "газової схеми", учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд гривень на реалізації природного газу.

В "газовій схемі" замішані кілька десятків людей. Керівниками злочинного угруповання, крім самого депутата, вважаються його матір Інеса Кадирова і бізнесмен Валерій Пісний. У березні 2017 року в інтерв'ю програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" тодішній голова САП Назар Холодницький заявив, що підстав оголошувати матір Онищенка в міжнародний розшук немає.

У липні 2017 року Онищенко повідомляв, що Іспанія надала політичний притулок його матері.

3 грудня 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, але наприкінці травня 2020 року німецький суд відхилив прохання України про екстрадицію ексдепутата. У травні минулого року Німеччина відмовила Онищенкові в притулку і попросила виїхати.