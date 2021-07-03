Зірка культового серіалу “Star Trek” перепросив за анонс своєї передачі на каналі, який спонсорує російський уряд

Канадський актор Вільям Шетнер перепросив за анонс своєї програми на каналі RT (раніше – Russia Today), який спонсорує російський уряд.

Про це повідомила Радіо Свобода.

Головна редакторка RT Маргарита Симоньян під час анонсу цієї програми на RT America заявила, що “Капітан Кірк перейшов на бік добра”.

Після цього Шетнер зіткнувся з критикою в соціальних мережах. Спочатку він заявляв, що не бачить нічого поганого у співпраці і в тому, що канал фінансується російським урядом. “Це розмовне шоу про складні речі: іонні двигуни, антирадіаційні щити та подорожі на Марс. Це політика тільки тому, що ви хочете зробити це політикою”, – написав він.

Однак потім Шетнер ознайомився з твітом Симоньян і пояснив, що його програма не знімалася для RT, а була куплена каналом у незалежної продюсерської компанії.

“Давайте я висловлюся кришталево ясно. Я не знайомий з цією жінкою. І мені не подобаються її слова. Я не політик, і мене злить, що глава телевізійної мережі сказала це про шоу, яке вони тільки купили для показу. Я вибачаюся перед своїми фанатами від її імені”, – написав Шетнер.

Let me be crystal clear. I don’t know this woman at all. In NO WAY am I going to tolerate vernacular like this. I am not political & I am angry that the head of a network would say this about me on a show they only bought for distribution. I apologize to my fans on her behalf. https://t.co/vfd6nuVUJF pic.twitter.com/WAEJGKMLxq — William Shatner (@WilliamShatner) July 2, 2021

Він додав, що актори не можуть контролювати, куди продають програми за їхньої участі, якщо тільки вони не володіють компанією, яка ці шоу знімає.

Канал RT повідомив у соцмережах, що актора «зацькували за те, що він став їхнім ведучим».

Нагадаємо, 90-річний Шетнер – виконавець ролі капітана Джеймса Т. Кірка у класичній версії культового серіалу «Зоряний шлях» (Star Trek).