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Колишній глава уряду Франції Фійон отримав роботу в російській "Зарубєжнафті"

Експрем'єр приєднався до Шрьодера і Кнайсль, які отримують гроші в "Роснафті".

Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон 28 червня увійшов до складу ради директорів російської державної компанії "Зарубєжнафта".

Про це повідомляється у системі розкриття інформації.

Фійон очолював уряд Франції з 2007 по 2012 роки. У 2017 році він пішов з політики після того, як програв президентські вибори, посівши третє місце.

У червні 2020 року Паризький суд засудив Франсуа Фійона до двох років в'язниці і ще трьох - умовно. Фійона судили у гучній справі про фіктивні робочі місця його дружини Пенелопи. 

Він став черговим колишнім європейським чиновником, який пішов на службу до Кремля, після ексканцлера Німеччини Герхарда Шрьодера та ексміністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

У 2017 році Фійон де-факто підтримав російську окупацію Криму, назвавши пів острів російською територією історично, культурно і лінгвістично.

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