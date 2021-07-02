Жінка проходила навчання на астронавта, але так і не відправилася в Космос.

Американський мультимільярдер Джефф Безос відправиться у космічний суборбітальний політ із 82-річною Уоллі Фанк – найкращою студенткою курсу астронавтів Mercury 13, яка втім так і не полетіла в космос.

У Instagram Безос написав, що програму Фанк скасували.

"Прийшов час. Ласкаво просимо, Уоллі. Ми ради, що ви полетите з нами 20 липня в якості нашого почесного гостя", - написав він.

Оскільки політи є суборбітальним, корабель New Shepard із Уоллі, Безосом, його братом і переможцем аукціону не буде облітати навколо Землі. Політ має протривати близько 10 хвилин.

Група Mercury 13 складалася з 13 жінок, яких таємно тренували як астронавток. Це було приватною ініціативою, жодна з учасниць курсу не потрапила в космос.

Компанія Blue Origin здійснила півтора десятки випробувань ракети New Shepard, але жодного разу в капсулі ракети не було людей. Перший запуск ракети з людьми на борту було заплановано на 20 липня.

Ракета New Shepard призначена для коротких суборбітальних туристичних польотів за межі земної атмосфери. Під час польоту ступінь з пасажирської капсулою піднімається на висоту в кілька десятків кілометрів, після чого кабіна з людьми відділяється і ненадовго перетинає лінію Кармана - умовну межу космосу на висоті 100 кілометрів.

Перший запуск New Shepard відбувся в 2015 році. Після цього компанія провела ще більш десяти випробувань, але так і не запустила в космос людей, хоч обіцяла зробити це ще в 2017 році.