Сегодня Поднебесная празднует столетие основания коммунистической партии Китая . С момента проведение первого съезда там много чего изменилось. Страна, в которую коммунизм пришёл с советским разведчиком Владимиром Нейманом 23 июля 1921, успешно пережила Советский Союз. Более того, ныне является ведущей экономикой мира и главным конкурентом США на международной арене. В какой-то мере это – заслуга Компартии, а в какой-то – народа Китая.

Празднование и внешнеполитические сигналы

В течение последней недели китайские города активно готовились к юбилею Компартии.

Фото: предоставлено автором Композиция около здания провинциального правительства в городе Чанчунь

Сегодня, 1 июля, рано утром в Пекине на площади Тяньаньмэнь начались торжества – кроме привычных для таких мероприятий массового собрания (под 70 тысяч человек), пения песен и патриотических речей, надо отметить выступление президента Китая Си Цзиньпина и пролет авиатехники.

Фото: предоставлено автором Президент Китая произносит речь

Вертолеты – а затем истребили пролетали в специальном порядке, образуя цифры.

Фото: предоставлено автором Вертолеты – «100», то есть столетие с дня основания КПК.

Фото: предоставлено автором Самолеты – «7 и 1», то есть дату основания Компартии.

В часовом спиче китайского лидера важно обратить внимание на три заявления. Первое – Компартия неразрывно связана с экономическим подъёмом Китая и ростом благосостояния его жителей. Второе – Китай не позволит другим странам вмешиваться во внутренние дела. Тот, кто захочет это сделать – «свернет себе шею перед железной стеной».

Это означает, что Китай дальше будет активно поддерживать международные экономические связи, а во-вторых, что продолжится противостояние на всех фронтах между Пекином и его партнерами против коллективного Запада во главе с США.

Фото: предоставлено автором Люди слушают Си на рабочих местах в офисах

Фото: предоставлено автором И в детских садах

Коммунистическая власть и ее эволюция

Компартия является единоличной властью в Китае или, условно, новой «правящей династией». В 2017 Си Цзиньпин говорил: «Партия ведет за собой все: правительство, армию, образование, общество, центр, север, юг, запад и восток».

Мао Цзэдун путем борьбы, путём проб и ошибок, соорудил «скелет» государства, Дэн Сяопин с помощью реформ «нарастил мышечную массу», а Си Цзиньпин сохраняет экономический рост и активными геополитическими действиями буквально «ставит на ноги» азиатского гиганта.

Фото: предоставлено автором Лидеры КПК прошлого столетия: Дэн Сяопин, Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай (первый премьер-министр КНР). Фото сделано в крестьянском доме на севере Китая

Мао прославился как боевой командир и делал ставку на национализм, Дэн Сяопин поставил во главе угла прагматизм в развитии Китая: «не важно какого цвета кошка, главное – она ловит мышей».

Он ввел коллективное управление КПК и начал экономическую либерализацию. А вот Си Цзиньпин, активно поддерживаемый армией, частично вернулся к риторике маскулинного национализма времен Мао Цзэдуна и значительному усилению позиций КПК. Буквально сегодня китайский лидер акцентировал: «Китай должен превратить армию Китая в одну из сильнейших вооруженных сил мира».

Так началась более активная и жесткая внешняя политика. Он внес поправки в Конституцию, продлив свое пребывание у власти. Даже сегодняшняя одежда китайского генсека была в «стиле Мао».

Фото: EPA/UPG

Идеология КПК изменилась за время политики «реформ и открытости» в 1979, ведь капиталистические практики были необходимы для модернизации экономики. Но государственный аппарат Китая остался марксистко-ленинским.

Сегодня КПК, формально будучи марксисткой, националистическая в политической сфере и довольно либеральна в экономике – именно малый и средний бизнес создает большинство рабочих мест в Китае. Хотя надо сказать, что Си Цзиньпин активно начал усиливать роль государства в экономическом регулировании за последние годы.

Сегодняшний Китай не является коммунистическим – официальной идеологией можно назвать «социализм с китайской спецификой»: власть прагматично следует национальным интересам и развивает собственную экономику, модернизируя ее. Это и отличает Китай от Советского Союза, который тратил миллиарды долларов на поддержку идеологии коммунизма в странах Азии и Африки.

Фото: EPA/UPG

Основные приоритеты Компартии

Сейчас перед КПК стоит ряд вызовов:

1) сохранение лидерства Компартии и социального порядка – КПК должна быть единственным и безальтернативным источником власти в стране;

2) поддержание «национального единства» в стране любыми методами – с точки зрения КПК, этнические вопросы являются сферой безопасности и государственной устойчивости;

3) постоянный экономический рост, реформы и модернизация – Компартия получает легитимность населения через увеличение его материального благосостояния. Дальнейшая борьба с бедностью;

4) восстановление экологии – в Китае все больше растет обеспокоенность людей экологическими вопросами;

5) хорошие отношения Китая с его соседями, которые, по сути, являются буфером безопасности страны. Например – Пакистан;

6) геостратегическая конкуренция с США и преобразование мирового порядка в многополярный, где Пекин один из основных игроков;

Особенность китайского общества заключается в отсутствии желания социально – политических реформ, ведь для жителей Китая более актуальными являются именно социально-экономические вызовы, поэтому в ближайшем будущем КПК будет решать вопросы экономического характера и останется единственной легитимной властью.

Фото: EPA/UPG

Какие отношения Украины с Компартией Китая

В Украине прошла кампания декоммунизации. Де-юре в Китае это не может быть воспринято позитивно – все представители китайского правительства являются членами Компартии Китая. Однако де-факто это не помешало миллиардеру Джеку Ма, тоже члену КПК, приехать в Киев и встретиться с Владимиром Зеленским в 2019 году.

Экономические вопросы являются более значимыми, чем идеологические – сорванная сделка по «Мотор Сич» оказала большее влияние на украино-китайские отношения, чем декоммунизация в Украине.

Для Пекина геополитика тоже важна, поэтому фактор усиления в Украине влияния стран Запада для него более актуальный чем идеология. Очевидно, что Украине следует продолжить искать точки совместного прагматического сотрудничества с Китаем, при этом учитывая свои собственные национальные интересы.

Некоторые страны – такие, как Россия или Куба – используют каналы связи между своими коммунистическими партиями и КПК для продвижения двусторонних интересов, однако, нельзя сказать, что это эффективно. Ведь наибольшими торговыми партнерами Пекина являются США и ЕС, а не коммунистические страны, как КНДР, или постсоветские, как РФ.

Посему Украине нужно сделать один вывод: Китай уважает и сотрудничает с теми, кто умеет отстаивать свои стратегические интересы. А также с теми, кто их понимает. Это, своего рода, тоже можно назвать достижением Компартии Китая, которая смогла не деградировать, а развиться в нечто большее, чем просто идеологический гомункул с гранатой.