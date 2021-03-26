Эпоха жесткого соперничества: результаты переговоров Китая и США на Аляске

Обе стороны остались довольны итогами. Это логично. Встреча и не должна была закончиться заявлениями про нормализацию отношений и начало сотрудничества. Во-первых, это бы минимизировало уровень сдерживания со стороны США в отношении растущего и амбициозного Китая. Во-вторых, подобное шло бы в разрез с линией поведения Пекина, уверенного в том, что баланс сил за последние 10 лет изменился в его пользу. Китайская аудитория не поняла бы заявлений о дружбе.

Однако после игры на камеры, когда обеим сторонам нужно было выглядеть максимально бескомпромиссными перед своими национальными аудиториями, дипломаты спокойно вернулись к деловой повестке и обсудили климатические вопросы, проблему нераспространения ядерного оружия и иранский вопрос.

В прошлый четверг, 18 марта, в Анкоридже, самом большом городе Аляски, прошла первая после американских выборов встреча высокопоставленных чиновников КНР и США. Прозвучали острые высказывания с обеих сторон, а у глобальной публики создалось впечатление будто диалог прошел в формате жёсткой перепалки.

Фото: EPA/UPG Во время встречи делегаций США и Китая на Аляске, 18 марта 2021

Конкуренция, но не горячий конфликт

Главными действующими лицами встречи с американской стороны были Госсекретарь Энтони Блинкен и советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, а с китайской глава МИД Ван И и секретарь руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК Ян Цзечи.

Переговорщики активно обменивались острыми репликами. Блинкен и Салливан сказали, что Вашингтон «озабочен» вопросами Синьцзяна, Гонконга, Тайваня, кибератаками на США и экономическим давлением Китая на их союзников. Они сфокусировали внимание на том, что все эти «вопросы» подрывают мировой порядок, основанный на правилах.

В ответ на это Ян Цзечи говорил целых 16 минут, вместо отведенных двух, и поднял многие вопросы, такие как недостатки демократии и проблемы с правами человека в США, в особенности появление движения BLM (Black Lives Matter). И подчеркнул: «Америка является чемпионом по кибератакам».

В выступлении Ван И, нужно выделить его слова про внешнюю политику Вашингтона: «США нужно изменить дурную привычку вмешиваться во внутренние дела Китая». Однако, несмотря на яркую риторику, какие же все-таки задачи решали стороны посредством данных переговоров и удалось ли их достичь?

Фото: Cиньхуа

Администрация нового президента США получила в наследие от Трампа полную неразбериху в отношениях с Пекином и постепенною деградацию политического взаимодействия Штатов с восточным гигантом до уровня двусторонних отношений в начале Корейской войны. США начали торговую войну, атаковали санкциями китайские компании и начали давление на своих союзников касательно их сотрудничества с КНР.

Заданием Байдена и его команды по приходу к власти стало создание продуманной и взвешенной долгосрочной внешнеполитической стратегии в отношении Китая. Очевидно, хаотичные методы, которые использовал Трамп, не были эффективными. Однако ввиду напористой политики со стороны Пекина, которая раздражает Вашингтон, не может идти и речи про примеры сотрудничества, которым был китайско-американский стратегический и экономический диалог времен Обамы. Более того, за неделю до переговоров Вашингтон ввел новые санкции против 24 китайских чиновников якобы за «ущемление демократии» в Гонконге. Это явно не был дружественный жест.

Параллельно американцы активизировались в создании сдерживающего Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе военного блока «Quad», в который входят Австралия, Индия и Япония. И в целом, всеобщей мобилизацией своих союзников на антикитайском фронте.

А Джо Байден на февральском выступлении в Пентагоне призвал пересмотреть место Китая в стратегии национальной безопасности США. Явно в сторону уделения тому большего внимания.

Фото: EPA/UPG

Таким образом, главной задачей американской стороны на переговорах было донесение Пекину четкой позиции США: «Мы готовы к конкуренции за мировое лидерство».

В результате сегодняшнего кризиса между КНР и США администрации Байдена хотелось бы определить «красные линии», которые обоим сторонам нельзя переходить дабы избежать разрушительной горячей стадии конфронтации в схватке за мировое лидерство. Вот почему США ныне стремятся создать управляемую конкуренцию, где Вашингтон и Пекин беспощадно соперничают политически, экономически, технологически, активно влияют на другие страны, создают альянсы, пытаются достичь мировой гегемонии, однако сохраняют при этом определённую осторожность в своем соперничестве и не дают развернуться прямому и губительному для планеты вооруженному конфликту между двумя супердержавами.

Китай и многополярность

В тоже время Пекин подошел к переговорам с более выгодной позиции. Во-первых, Китай явно выступает флагманом на мировом фронте борьбы с пандемией и уже успел экономически окрепнуть после нее (чего не скажешь о США). Во-вторых, Чжуннаньхай (место резиденций высших органов управления КНР) не терял времени во время переходного периода в США после выборов и, набирая политические очки, активно развивал экономические отношения с разными странами, включая союзников Вашингтона: было подписано Всестороннее региональное экономическое партнёрство, призванное развивать экономику 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона; КНР стала самым большим торговым партнером ЕС, опередив США, а Пекин и Брюссель подписали инвестиционную сделку.

Динамика изменения мировой торговли. Синим цветом – страны, где товарооборот с США больше товарооборота с Китаем. Красным цветом – страны, где товарооборот с Китаем больше товарооборота с США.

В-третьих, увеличилась и торговля между США и Китаем в первые месяцы 2021 года. Только экспорт из КНР в США вырос на 20%.

В-четвертых, Китай и Россия продолжают блефовать и показывать хорошие отношения, играясь в имитацию антизападной коалиции, а США все больше и больше начинает в неё верить. Например, в The Washington Post вышла статья, где автор предполагает что администрации Байдена придется пойти на уступки России, чтобы не допустить создания оси «Москва-Пекин-Тегеран».

Основной задачей Пекина на переговорах, который, естественно, не питал иллюзий по поводу снятия американских санкций или других улучшений, было уведомить США, что для Китая мировой порядок, основанный на лидерстве западного мира, старых правилах и устоях, уже неактуален. Пекин приветствует многополярный мир.

Про это публично сказал Ян Цзечи: «Надо создать новый тип международных отношений. США долго использовали силу и финансовую гегемонию для подавления других стран». Кроме того, Китаю было необходимо донести США, что Пекину желателен равный диалог, общее уважение. Это подчеркнул глава МИД КНР Ван И: «Мы готовы к дискуссиям с США, но на основе общего уважения. Таким образом мы добьемся общего понимания».

Последнее для Вашингтона на данный момент нереально, что было явно видно во время пандемии – США не приняли какой-либо помощи со стороны Китая, полагая, что, приняв её, они ослабят свои мировые позиции.

Фото: EPA/UPG Нью-Йоркская фондовая биржа, 6 января 2021 г.

Что заключается в требовании общего уважения с китайской стороны? Признание современной китайской политической системы наряду с американской либерально-демократической и прекращение атак на коммунистическую партию Китая. В подтверждение этого после переговоров китайские власти заявили: «Руководящий статус КПК не должен нарушаться».

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В целом переговоры, инициированные Вашингтоном, не несли особой важности для Пекина и просто стали площадкой донесения им своей позиции американской стороне. Яркие выступления китайских дипломатов (которые их американские визави назвали «домашними заготовками») позволили им набрать дополнительную общественную поддержку в самом Китае.

Китай не просто готов к жесткому соперничеству, а уже на полную конкурирует с США, увеличивая геополитическое и геоэкономическое влияние в мире. Сейчас для Пекина важно выиграть время и не дать вовлечь себя в непродуктивный конфликт, дабы продолжать двигаться по своей траектории, стремясь достичь своих целей технологического и экономического лидерства благодаря модернизации (программе Made in China 2025) и умелым экономическим реформам (концепция «двойной циркуляции»).

После встречи все остались довольны, потому что для всего мира стала очевидной реальная суть отношений США и КНР – жесткая конкуренция за глобальное лидерство. Признав эту суть, стороны могут пытаться дальше искать точки соприкосновения дабы достичь хоть какой-либо стабильности в двусторонних отношениях.