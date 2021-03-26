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Телеканал Fox News отримав позов на $1,6 млрд

Розробник систем для голосування Dominion звинуватив телеканал у наклепі.

Телеканал Fox News отримав позов на $1,6 млрд
Фото: EPA/UPG

Канадський виробник машин для голосування Dominion Voting Systems подав до суду на американський телеканал Fox News.

Як повідомляє Associated Press, компанія вимагає 1,6 млрд доларів компенсації за наклеп. У позові йдеться, що компанія причетна до фальсифікації виборів 2020 року.

Dominion стверджує, що Fox News поширював недостовірні заяви про те, що компанія махлювала з голосами виборців, чим завдала їй значної шкоди.

Хоча під час виборів США не було зафіксовано будь-яких значних порушень, деякі працівники Fox News голослівно стверджували, що Dominion за допомогою алгоритмів могла вкрасти голоси у Дональда Трампа. Ці звинувачення підхопили такі відомі соратники Трампа, як його Руді Джуліані та Сідні Пауелл, поширивши їх ще більше.

Dominion подав позови проти Джуліані та Пауелл також.

Нагадаємо, що це вже другий подібний позов проти Fox News.

В лютому компанія Smartmatic, яка теж виробляє обладнання для виборів, зажадала від телеканалу 2,7 млрд доларів за наклеп та дезінформаційну кампанію, яка зашкодила її бізнесу.

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