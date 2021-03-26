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МВС Білорусі заявило про затримання понад 200 людей в День Волі

Центр Мінська перед акцією заздалегідь заблокувала міліція.

МВС Білорусі заявило про затримання понад 200 людей в День Волі
Фото: tut.by

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило про понад 200 затриманих по всій країні "за порушення законодавства про масові заходи" під час святкування Дня Волі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними правозахисного центру "Вясна", лише в Мінську напередодні були затримані 110 людей. Крім того, за повідомленням центру, щонайменше 62 людей затримали в 21 місті країни.

Білоруська асоціація журналістів повідомила, що в Мінську затримали журналіста російського "Комерсанта" Кирила Кривошеєва і фотографа "Известий" Павла Волкова, а також фотографа Марію Тихонову. Пізніше "Комерсант" повідомив, що Волкова і Кривошеєва відпустили.

Центр Мінська перед акцією заздалегідь заблокувала міліція. В інших містах люди збиралися невеликими групами на подвір’ях. Багато активістів були затримані превентивно, в тому числі напередодні свята.

День Волі  пов’язаний із проголошенням у 1918 році незалежності Білоруської Народної Республіки, що проіснувала менш як рік. Її офіційним символом був біло-червоно-білий прапор, який  став символом боротьби за державну незалежність Білорусі.

Нагадаємо, з серпня 2020 року в Мінську та інших великих білоруських містах тривають протести через оголошені результати президентських виборів. За офіційними даними, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Протестувальники не згодні з цими результатами і вимагають нового, вільного голосування.

Країни Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада та Україна не визнали легітимність Лукашенка.

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