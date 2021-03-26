Байден взяв участь у віртуальному саміті ЄС

Президент США Джозеф Байден узяв участь у віртуальному саміті Європейського Союзу. Він обговорив з лідерами країн ЄС відносини з Росією, Китаєм і Туреччиною, а також боротьбу з пандемією та змінами клімату.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Віртуальний саміт ЄС відбувся у четвер, 25 березня. Президент США підключився до нього пізно ввечері, під кінець зустрічі.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала розмову з Байденом "особливим пунктом" саміту ЄС.

"У нас є багато спільного, що ми би хотіли розвивати", - зазначила вона. За словами Меркель, теми, де ЄС і США мають багато спільного, - це боротьба зі змінами клімату, подолання спорів у торгівлі, а також відносини з Китаєм, Росією та Туреччиною.

На думку Меркель, нинішня розмова стала важливим жестом, який вказує на тіснішу співпрацю ЄС та США. Вона висловила надію, що Байден зможе взяти участь у саміті ЄС цього літа.

Зазначимо, що востаннє президент США брав участь у саміті ЄС у квітні 2009 року. Це був Барак Обама, а Байден тоді був віцепрезидентом.

Нагадаємо, саміт ЄС 25-26 березня мав відбутися у Брюсселі, однак він проходить у форматі відеоконференції через збільшення кількості випадків коронавірусу у Європі. Напередодні саміту президент Євроради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. За підсумками розмови він констатував наявність розбіжностей в багатьох питаннях. Він також оголосив, що відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямку лише за умови, що РФ продемонструє прогрес у виконанні Мінських угод, припинить гібридні і кібератаки на держави-члени і дотримуватиметься прав людини.