Саміт ЄС 25-26 березня відбудеться у форматі відеоконференції

Лідери ЄС повинні були особисто обговорити, як пришвидшити вакцинацію, а також питання промислової політики та відносини з Туреччиною та Росією.

Саміт Європейського Союзу, який повинен відбутися 25-26 березня у Брюсселі, тепер відбудеться у форматі відеоконференції через збільшення кількості випадків коронавірусу у Європі.

Про це прессекретар президента Європейської Ради Баренд Лейтс повідомив у Твіттері.

.@eucopresident has decided to a videoconference for the March #EUCO following the surge of #COVID19 cases in member states.



The president will in the meantime continue consultations with all leaders.



Details on logistics will follow shortly. — Barend Leyts (@BarendLeyts) March 21, 2021

“Президент Євроради вирішив провести відеоконференцію для березневого #EUCO після сплеску випадків COVID19 у державах-членах. Тим часом президент продовжить консультації з усіма керівниками. Подробиці щодо логістики з’являться найближчим часом”, – йдеться у повідомленні.

Третя хвиля COVID-19 збільшує кількість щоденних випадків хвороби через надзвичайно заразні варіанти коронавірусу, які змушують уряди знову встановлювати обмеження. Наприклад, в Парижі наприкінці минулого тижня запровадили місячний локдаун, пише reuters.com.

27 лідерів ЄС повинні були особисто обговорити, як пришвидшити вакцинацію у блоці, а також промислову політику та відносини з Туреччиною та Росією.

Дипломати та чиновники заявляють, що віртуальні зустрічі обмежують обговорення та прийняття рішень, але на саміті не очікувалося критичних перемовин.