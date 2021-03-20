Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції – основоположного європейського договору “Про запобігання та протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами”, підписаного 10 років тому. У відповідь жінки закликали виходити на мітинги.
Як пише Радіо Свобода, відповідний Указ підписав президент Реджеп Таїпа Ердоган у суботу, 20 березня.
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчиновіч-Бурич назвала це рішення “руйнівним”.
“Цей крок є величезною перешкодою для цих зусиль і тим сумнішим, що ставить під загрозу захист жінок в Туреччині, у всій Європі і за її межами”, – сказала вона.
Стамбульська конвенція передбачає, що що чоловіки і жінки мають рівні права, вона зобов’язує державні органи вживати заходів для запобігання гендерного насильства щодо жінок, захисту жертв і судового переслідування винних.
Деякі офіційні особи з партії Ердогана, орієнтованої на іслам, виступають за перегляд угоди, стверджуючи, що воно заохочує розлучення і підриває традиційну сім’ю, що, за їхніми словами, суперечить консервативним цінностям країни. Критики також стверджують, що договір “пропагує гомосексуальність” через використання таких категорій, як стать, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність.
У Туреччині зростає розпалювання ненависті, зокрема з боку міністра внутрішніх справ, який в своєму твітері назвав ЛГБТ-людей “збоченцями”.
Жіночі рухи та їхні союзники, які мітингували за збереження конвенції, терміново закликали до демонстрацій по всій країні 20 березня під гаслом “Скасуйте рішення, застосуєте договір”.
За інформацією правозахисних груп, у Туреччині зростає насильство щодо жінок та кількість вбивств. Згідно з даними We Will Stop Femicide Platform, з початку року у країні вбито 77 жінок, минулого року – щонайменше 409.
Міністр Туреччини з питань сім'ї, праці і соціальної політики написав у Твіттері, що права жінок як і раніше захищені турецькими законами, а судова система “досить динамічна і сильна”, щоб ухвалювати нові постанови.
Туреччина була першою країною, яка підписала конвенцію у 2011 році. Закон вступив в силу в 2014 році, і в конституції Туреччини мовиться, що міжнародні угоди мають сила закону.
Деякі юристи стверджують, що договір все ще діє, стверджуючи, що президент не може вийти з нього без схвалення парламенту, який ратифікував його в 2012 році. Однак Ердоган отримав широкі повноваження після свого переобрання у 2018 році, поклавши початок переходу Туреччини від парламентської до президентської форми правління.
Нагадаємо, серед тих, хто не ратифікував Стамбульську конвенцію - Великобританія, Чехія, Угорщина, Болгарія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Словаччина і Україна. У Польщі конвенція була ратифікована в 2015 році. Але в липні 2020 року Міністр Юстиції Збігнєв Зьобро закликав почати процес виходу Польщі з цієї угоди.