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Найсильніша за півстоліття повінь на сході Австралії руйнує будинки, дороги і ламає дерева

Свої домівки залишили майже 4 тис. осіб.

Проливні дощі на східному узбережжі Австралії призвели до найсильнішої за останні півстоліття повені у низці районів країни.

Про це пише Інтерфакс.

Прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс (найбільш густонаселений штат Австралії з населенням 8 мільйонів чоловік) Гледіс Береджіклян заявила, що ситуація виявилася гіршою, ніж очікувалося спочатку.

Фото: ЕРА/UPG

"Вчора ми сподівалися, що таке трапляється лише раз в 20 років, а тепер все виглядає як подія, яка відбувається один раз в 50 років", - сказала вона на телевізійному брифінгу.

Людям в деяких районах північного заходу Сіднея рекомендували залишити свої будинки посеред ночі, оскільки потоки води викликали масові руйнування.

Фото: ЕРА/UPG

Свої домівки залишили майже 4 тис. осіб, близько 1 тисячі попросили допомоги для евакуації.

На кадрах з телерепортажів і у соціальних мереж видно, як швидка маса води руйнує будинки, дороги, ламає дерева і пошкоджує дорожню інфраструктуру. Аварійні служби оцінюють загальну кількість пошкоджених будинків "в сотнях".

Фото: ЕРА/UPG

Кілька великих доріг по всьому штату закриті, багато шкіл скасували заняття на понеділок.

Метеорологи повідомили, що злива триватиме ще кілька днів. Аварійні бригади зафіксували близько 6 тис. викликів з проханням про допомогу, зокрема майже 700 прямих закликів до порятунку.

Фото: ЕРА/UPG

За повідомленнями ЗМІ, екстремальні погодні умови вплинули на доставку вакцини від COVID-19 по всьому Новому Південному Уельсу, порушивши плани країни з доставки вакцини для майже 6 млн людей.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

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