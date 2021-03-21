Проливні дощі на східному узбережжі Австралії призвели до найсильнішої за останні півстоліття повені у низці районів країни.
Про це пише Інтерфакс.
Прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс (найбільш густонаселений штат Австралії з населенням 8 мільйонів чоловік) Гледіс Береджіклян заявила, що ситуація виявилася гіршою, ніж очікувалося спочатку.
"Вчора ми сподівалися, що таке трапляється лише раз в 20 років, а тепер все виглядає як подія, яка відбувається один раз в 50 років", - сказала вона на телевізійному брифінгу.
Людям в деяких районах північного заходу Сіднея рекомендували залишити свої будинки посеред ночі, оскільки потоки води викликали масові руйнування.
Свої домівки залишили майже 4 тис. осіб, близько 1 тисячі попросили допомоги для евакуації.
На кадрах з телерепортажів і у соціальних мереж видно, як швидка маса води руйнує будинки, дороги, ламає дерева і пошкоджує дорожню інфраструктуру. Аварійні служби оцінюють загальну кількість пошкоджених будинків "в сотнях".
Кілька великих доріг по всьому штату закриті, багато шкіл скасували заняття на понеділок.
Метеорологи повідомили, що злива триватиме ще кілька днів. Аварійні бригади зафіксували близько 6 тис. викликів з проханням про допомогу, зокрема майже 700 прямих закликів до порятунку.
За повідомленнями ЗМІ, екстремальні погодні умови вплинули на доставку вакцини від COVID-19 по всьому Новому Південному Уельсу, порушивши плани країни з доставки вакцини для майже 6 млн людей.