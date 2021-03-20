Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
У Верховній Раді не вистачило голосів за скасування переходу на літній час
У Верховній Раді не вистачило голосів за скасування переходу на літній час
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
Київська область посилила карантин з 21 березня
Київська область посилила карантин з 21 березня
Байден тричі впав, піднімаючись трапом президентського літака
Байден тричі впав, піднімаючись трапом президентського літака
У Броварах відкрили кафе, де працюватиме молодь із синдромом Дауна та з аутизмом
У Броварах відкрили кафе, де працюватиме молодь із синдромом Дауна та з аутизмом
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Рада проведе два позачергові засідання для скасування літнього часу і зняття відповідальності з виробників вакцин (оновлено)
Рада проведе два позачергові засідання для скасування літнього часу і зняття відповідальності з виробників вакцин (оновлено)
​Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двох російських банків
​Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двох російських банків
ГоловнаСвіт

В Японії зафіксували афтершок смертельного землетрусу 2011 року

Інформації про загиблих або поранених немає.

В Японії зафіксували афтершок смертельного землетрусу 2011 року
Фото: zbruc.eu

У суботу, 20 березня біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус, спричинивший однометровий цунамі у тому ж районі, який десять років зруйнувало стихійне лихо.

Про це пише reuters.com.

Землетрус магнітудою 7,2 стався біля узбережжя префектури Міягі на глибині 60 км, повідомило Японське метеорологічне агентство.

Інформації про загиблих або поранених немає, однак землетрус був доволі сильним, адже його наслідки відчули будівлі в Токіо – приблизно за 400 км від епіцентру.

Представник метеорологічного агентства повідомив журналістам, що це був афтершок смертельного землетрусу 2011 року.

За словами експертів, катастрофа 2011 року – один з найсильніших землетрусів за всю історію, все ще викликає підземні поштовхи десять років по тому. Землетрус магнітудою 7,3 у 2020 році також визнали афтершоком.

Нагадаємо, жертвами руйнівного землетрусу, що стався в Японії 11 березня 2011 року, і наступного за ним цунамі, а також повторних сильних підземних поштовхів на початку квітня, стали понад 15 тисяч осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також