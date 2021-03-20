В Японії зафіксували афтершок смертельного землетрусу 2011 року

Інформації про загиблих або поранених немає.

У суботу, 20 березня біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус, спричинивший однометровий цунамі у тому ж районі, який десять років зруйнувало стихійне лихо.

Про це пише reuters.com.

Землетрус магнітудою 7,2 стався біля узбережжя префектури Міягі на глибині 60 км, повідомило Японське метеорологічне агентство.

Інформації про загиблих або поранених немає, однак землетрус був доволі сильним, адже його наслідки відчули будівлі в Токіо – приблизно за 400 км від епіцентру.

Представник метеорологічного агентства повідомив журналістам, що це був афтершок смертельного землетрусу 2011 року.

За словами експертів, катастрофа 2011 року – один з найсильніших землетрусів за всю історію, все ще викликає підземні поштовхи десять років по тому. Землетрус магнітудою 7,3 у 2020 році також визнали афтершоком.

Нагадаємо, жертвами руйнівного землетрусу, що стався в Японії 11 березня 2011 року, і наступного за ним цунамі, а також повторних сильних підземних поштовхів на початку квітня, стали понад 15 тисяч осіб.