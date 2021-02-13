Поблизу берегів Японії стався землетрус, загрози цунамі немає

У суботу, 13 лютого, в Тихому океані за декілька десятків кілометрів від японської префектури Фукусіма стався землетрус магнітудою 7,1. Наразі загрози цунамі наразі немає.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на Геологічну службу США та японські ЗМІ.

Землетрус призвів до сильного тремтіння будівель, що спостерігалося навіть у Токіо. Також сталося масштабне відключення електроенергії у більш як 830 тисячах будинків навколо столиці Японії.

ЗМІ повідомляють про щонайменше вісьмох постраждалих.

Токійська електроенергетична компанія запевнила, що витоків радіації або інших відхилень від норми на зруйнованій АЕС "Фукусіма-Даїчі" не зафіксовано.

Уряд створив кризовий відділ для реагування на наслідки землетрусу.

Нагадаємо, в липні 2017 біля берегів префектури Фукусіма стався землетрус. При цьому на АЕС "Фукусіма Даїчі" аномальних наслідків удару стихії не виявлено.