Поблизу берегів Японії стався землетрус, загрози цунамі немає

У суботу, 13 лютого, в Тихому океані за декілька десятків кілометрів від японської префектури Фукусіма стався землетрус магнітудою 7,1. Наразі загрози цунамі наразі немає.
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на Геологічну службу США та японські ЗМІ.
Землетрус призвів до сильного тремтіння будівель, що спостерігалося навіть у Токіо. Також сталося масштабне відключення електроенергії у більш як 830 тисячах будинків навколо столиці Японії.
ЗМІ повідомляють про щонайменше вісьмох постраждалих.
Токійська електроенергетична компанія запевнила, що витоків радіації або інших відхилень від норми на зруйнованій АЕС "Фукусіма-Даїчі" не зафіксовано.
Уряд створив кризовий відділ для реагування на наслідки землетрусу.
Нагадаємо, в липні 2017 біля берегів префектури Фукусіма стався землетрус. При цьому на АЕС "Фукусіма Даїчі" аномальних наслідків удару стихії не виявлено.
В березні 2011 року в Японії стався землетрус магнітудою до 9,1, за яким було цунамі. У результаті катастрофи загинули 16 тис. осіб, ще 6 тис. постраждали. Удар цунамі спровокував аварію на АЕС "Фукусіма-1", де сталося кілька вибухів і витік радіації. З прилеглих до станції районів влада евакуювала понад 300 тис. осіб. Наприкінці 2013 року атомну станцію офіційно закрили, роботи з ліквідації наслідків аварії тривають досі.